Найдена древнейшая лягушка с признаками беременности

Опубликовано 12 февраля 2024, 06:00
1 мин.
Найдена древнейшая лягушка с признаками беременностиС неожиданной причиной смерти
Несмотря на то, что существуют тысячи окаменелостей древних лягушек, понимание биологии их мягких тканей остается сложной задачей. Однако недавняя находка проливает свет на внутренние органы и даже репродуктивное состояние древней амфибии.
Окаменелость JQ-HX-QW-02 отличается исключительной сохранностью, включая наличие икринок внутри образца. Это подтверждает, что на момент смерти лягушка была «гравидной», или беременной. Эта находка является самым древним ископаемым свидетельством беременности лягушки и дает ценные сведения о ее репродуктивном поведении.
Исследователи исключили естественные причины ее смерти, такие как старость или хищничество, из-за состояния в окаменелости и обилия икринок. Вместо этого они предложили неожиданную причину гибели: утопление или истощение, связанное со спариванием. Эта потенциальная причина смерти, хотя и наблюдалась ранее у современных видов лягушек, является первой для мезозойской эры (252−66 миллионов лет назад).