Найдена древнейшая лягушка с признаками беременности

Исследователи исключили естественные причины ее смерти, такие как старость или хищничество, из-за состояния в окаменелости и обилия икринок. Вместо этого они предложили неожиданную причину гибели: утопление или истощение, связанное со спариванием. Эта потенциальная причина смерти, хотя и наблюдалась ранее у современных видов лягушек, является первой для мезозойской эры (252−66 миллионов лет назад).