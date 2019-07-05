Найдена древнейшая в мире песня о любви

Текст обнаружили в погребальной комнате верховного жреца периода Древнего Царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.) в окрестностях древнего Мемфиса. Ранее наука была уверена, что древние египтяне составляли тексты только религиозного или научного характера. А этот текст, несмотря на то, что лежал в саркофаге представителя религиозного культа, посвящён описанию чувства, которое испытывает молодой египтянин к прекрасной девушке.

Юноша по имени Яса воспевает красоту возлюбленной. Но чтобы понять это, учёным потребовалось более года работы над текстом. Его перевели на английский, французский, чешский и немецкий языки.