Найдена ещё одна причина мужского бесплодия

Известно, что около 10% причин бесплодия у мужчин связаны с иммунными состояниями. При этом существуют моногенные аутоиммунные заболевания, то есть те, что развиваются при дефиците одного гена. Среди них — аутоиммунный полиэндокринный синдром первого типа (APS-1). Его причина — мутации, нарушающие функцию в гене аутоиммунного регулятора (AIRE).

Учёные решили определить, почему возникает бесплодие при дефиците AIRE. Они спаривали больных мышей со здоровыми самками.

Как оказалось, у самцов с дефицитом AIRE были снижены частота спариваний и фертильность. Также у них падал уровень тестостерона в сыворотке крови и наблюдался гипогонадизм (недостаточность яичек).

Исследователи пришли к выводу, что «центральная толерантность, зависящая от AIRE, играет решающую роль в поддержании мужской фертильности». Отмечается, что понимание причин бесплодия может помочь разработать методы его лечения.