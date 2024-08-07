Найдена молекула, из-за которой мы выбираем спорт, а не обжираться

Исследование, проведенное европейскими учеными, проливает свет на процессы в мозге, ответственные за такие решения. Эксперимент на мышах показал, что нейропептид орексин играет ключевую роль в выборе между физической активностью и едой.

По данным ВОЗ, 80% подростков и 27% взрослых недостаточно занимаются спортом, что приводит к эпидемии ожирения.

Профессор неврологии Денис Бурдаков из Швейцарской высшей технической школы Цюриха отметил: «Многие люди успешно борются с искушением пропустить тренировку. Мы хотели понять, что помогает им принять правильное решение».

Ученые использовали лабиринт с восьмью рукавами для проверки влияния орексина на выбор у мышей. Мыши с нормальной системой орексина предпочитали беговое колесо, тогда как особи с нарушенной системой выбирали молочные коктейли.

Результаты показали, что орексин влияет на выбор только при наличии альтернатив. Это открытие имеет потенциал для борьбы с ожирением и улучшения физической активности.