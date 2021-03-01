Найдена необычная замена пропеллерам для аэротакси

Поскольку аэротакси в перспективе будут перевозить пассажиров в городе, они должны быть малошумными. Поэтому разработчики пытаются создать эффективные и тихие воздушные винты.

Французские специалисты рассказали, что в традиционных воздушных лопастных винтах 70% подъёмной силы создаётся внешней частью лопастей. А на значительную внутреннюю часть приходится лишь 30%. Разработчики предложили заменить 70% внутреннего диаметра воздушного винта линзообразным диском, а оставшуюся часть сделать в виде коротких лопастей. Это должно обеспечить 30-% компенсацию потери в подъёмной силе в горизонтальном полёте. Подсчитано, что линзообразные роторы будут эффективны при скорости полёта 19-местного аэротакси от 200 километров в час.

Кроме того, испытания показали, что линзообразный ротор намного тише.

Ещё французы разработали эскизный проект 19-местного городского аэротакси с новыми роторами.