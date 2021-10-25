Найдена неожиданная польза холода для здоровья

Учёным известно, что аутоиммунитет требует больших затрат энергии, но влияние высокой метаболической активности на иммунитет ранее не изучалось.

Авторы работы проанализировали иммунные изменения, которые происходят во время воздействия холодом. Они увидели, что этот энергетически затратный стимул заметно облегчает экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит (ЕАЕ) — аналог рассеянного склероза у грызунов.

Оказалось, что холод снижает уровни MHCII в моноцитах у мышей с воспалением. Исследователи рассказали, что через несколько дней эксперимента увидели отчётливое уменьшение клинической тяжести болезни у грызунов, а также снижение объёма демиелинизации в центральной нервной системе.