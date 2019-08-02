Найдена новая планета для переселения человечества

Называется планета GJ 357 d. Находится она в “жилой зоне” своей звезды — расстоянии, на котором на поверхности планеты температура достигает достаточных для возникновения жидкой воды значений.

”GJ 357 d находится на внешней границе жилой зоны, где она получает примерно такое же количество звездной энергии, что и Марс от Солнца”, — рассказала Диана Косаковски, член команды, открывшей эту планету. ”Если на планете будет плотная атмосфера, для определения которой потребуются дальнейшие исследования, она сможет удержать достаточно тепла, чтобы согреть планету до температуры, необходимой для поддержания воды в жидком виде”.