Найдена новая популяция косаток, которая живет в необычных для вида условиях

Эти 49 косаток демонстрируют особое охотничье поведение, нападая на крупных морских млекопитающих, таких как кашалоты и даже морские черепахи, в открытом океане, что отличается от типичных прибрежных охотничьих угодий известных популяций косаток.

Несмотря на предыдущие встречи, эти косатки не были успешно сопоставлены с какой-либо задокументированной популяцией по фотографиям или описаниям. Эта особенность, а также значительное количество встреч (49 особей за девять лет с 1997 по 2021 год), заставили исследователей предположить, что они, возможно, имеют дело с новой группой.

Важнейшим доказательством являются характерные шрамы на косатках, нанесенные акулами, обитателями морских глубин. Наличие этих шрамов говорит о том, что эти косатки обитают в основном в открытом океане, вдали от прибрежных вод, где обитают известные популяции.

Эти косатки также имеют физические отличия от известных экотипов. Различия есть в форме спинного плавника и рисунке на спине.

Исследователи активно ищут новые наблюдения и данные. К ним относятся акустические записи их «криков» и, в идеале, образцы ДНК.