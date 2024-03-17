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Наука и технологии
Опубликовано 17 марта 2024, 03:00
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Найдена новая популяция косаток, которая живет в необычных для вида условиях

Следы укусов указывают на интересный феномен
Неведомые просторы открытого океана могут таить в себе скрытые популяции даже самых изученных существ. Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) считают, что они наткнулись на потенциально новую популяцию косаток у берегов Калифорнии и Орегона.

Эти 49 косаток демонстрируют особое охотничье поведение, нападая на крупных морских млекопитающих, таких как кашалоты и даже морские черепахи, в открытом океане, что отличается от типичных прибрежных охотничьих угодий известных популяций косаток.

Несмотря на предыдущие встречи, эти косатки не были успешно сопоставлены с какой-либо задокументированной популяцией по фотографиям или описаниям. Эта особенность, а также значительное количество встреч (49 особей за девять лет с 1997 по 2021 год), заставили исследователей предположить, что они, возможно, имеют дело с новой группой.

Важнейшим доказательством являются характерные шрамы на косатках, нанесенные акулами, обитателями морских глубин. Наличие этих шрамов говорит о том, что эти косатки обитают в основном в открытом океане, вдали от прибрежных вод, где обитают известные популяции.

Эти косатки также имеют физические отличия от известных экотипов. Различия есть в форме спинного плавника и рисунке на спине.

Исследователи активно ищут новые наблюдения и данные. К ним относятся акустические записи их «криков» и, в идеале, образцы ДНК.

Источник:ScienceDaily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#животные