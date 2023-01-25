Найдена новая программа по значительному снижению веса

Учёные отметили, что универсальные решения не работают для всех. Однако есть методы, которые с большой вероятностью могут помочь многим людям.

Исследователи провели 18-месячное исследование с участием людей с избыточным весом. Более 80% участников были женщинами, средний возраст 48 лет. Их разделили на несколько групп: одна опробовала новую программу HWL, другая — HWL с некоторыми изменениями. Также некоторые участники занимались программой с диетологом лично, а другие — по видеосвязи.

Подход HWL обращается к биологическим факторам, предшествующим приёму пищи (голод, тяга к еде и пищевые предпочтения), и развивает внутреннюю мотивацию к изменениям поведения, ведущим к потере веса.

Результаты исследования показали, что на 6-месячной отметке потеря веса среди участников составила 8,8% в группе HWL с улучшением общего состояния здоровья. Потеря веса более 5% сохранялась на 18-месячной отметке в обеих группах.