Найдена особенность мозга одиноких людей

Одиночество, вообще-то, понятие субъективное. Вы не можете быть уверены, что какой-то знакомый человек не чувствует себя одиноким. Однако учёные предположили, что работа медиальной части префронтальной коры — участка, который связан с оценкой собственного психического состояния, а также психического состояния других людей — может подсказать, чувствует ли человек одиночество. Например, если испытуемый не испытывает близости даже к хорошим друзьям и родственникам, то для этого участка не будет разницы между ними и незнакомыми людьми.

Участники эксперимента учёных предоставили им имена пяти близких людей и пяти неблизких знакомых, а также рассказали, насколько одинокими они себя чувствуют.

Затем испытуемые прошли фМРТ-сканирование, во время которого им нужно было оценить характеристики указанных людей. Учёные увидели, что активность медиальной префронтальной коры возрастала в зависимости от того, насколько сильно человек оценивал свою близость к другому. Также оказалось, что у более одиноких участников активность данного участка мозга была ниже.