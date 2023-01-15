Найдена планета без смены времени суток: она еще и в обитаемой зоне

TOI 700e находится в обитаемой зоне звезды - регионе, где при соответствующих атмосферных условиях на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Ее размер составляет около 95% от размера Земли, и, вероятно, она тоже является каменистой.

"Это одна из немногих известных нам систем с несколькими небольшими планетами в обитаемой зоне", - говорит Эмили Гилберт, ведущий автор работы. “Это делает систему TOI 700 интересным объектом для дополнительного изучения".

К сожалению, нет никаких указаний на то, что 700e имеет атмосферу, подобную земной. При этом планета вероятно, находится в приливном захвате. Таким образом на одной стороне 700e всегда будет день а на другой — ночь.