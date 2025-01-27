Используя мощный телескоп в Чили, исследователи проанализировали свет от атмосферы планеты. Они обнаружили сигналы, свидетельствующие об экстремальных струйных потоках. Ведущий исследователь Лиза Нортманн назвала эти ветры «сверхзвуковыми» и не похожими ни на что, наблюдавшееся ранее.

WASP-127b немного больше Юпитера, но гораздо легче. Она заперта в приливной зоне, то есть одна ее сторона всегда обращена к своей звезде и достигает температуры выше 1 000°C, в то время как другая сторона остается в темноте.