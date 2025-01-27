Опубликовано 27 января 2025, 05:151 мин.
Найдена планета, где ветер дует со сверхзвуковой скоростью — 32 200 км/чНа далеком газовом гиганте обнаружены сверхзвуковые ветры
Ученые обнаружили рекордные ветры со скоростью 32 200 км/ч на WASP-127b, газовом гиганте, расположенном на расстоянии более 500 световых лет от нас. Эти ветры, движущиеся быстрее, чем любые зарегистрированные на Земле или в нашей Солнечной системе, огибают экватор планеты на сверхзвуковых скоростях.
Используя мощный телескоп в Чили, исследователи проанализировали свет от атмосферы планеты. Они обнаружили сигналы, свидетельствующие об экстремальных струйных потоках. Ведущий исследователь Лиза Нортманн назвала эти ветры «сверхзвуковыми» и не похожими ни на что, наблюдавшееся ранее.
WASP-127b немного больше Юпитера, но гораздо легче. Она заперта в приливной зоне, то есть одна ее сторона всегда обращена к своей звезде и достигает температуры выше 1 000°C, в то время как другая сторона остается в темноте.