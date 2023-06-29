Найдена планета, которая не должна существовать

Найдена планета, которая не должна существоватьНо есть возможное объяснение
Ученые сделали озадачивающее открытие в системе 8 Ursae Minoris. Гигантская планета, названная 8 Ursae Minoris b, была обнаружена на орбите своей звезды на неожиданно близком расстоянии. Это вызывает вопросы, поскольку, исходя из характеристик звезды, планета не должна существовать.
Расчеты показывают, что планеты, расположенные так близко к своим звездам, закручивались бы внутрь по спирали и были бы ими поглощены, что и должно было произойти раньше, учитывая нынешние размеры материнской звезды планеты. Так как же эта планета бросила вызов вероятности?
Исследователи предлагают, что, возможно, изначально система состояла из пары звезд с планетой на орбите. Когда одна звезда расширялась, она лишилась атмосферы, оставив после себя богатое гелием ядро.
В конце концов, меньшая звезда поглотила свою спутницу, что привело к синтезу гелия и прекращению расширения еще и меньшей звезды. Возможно, что именно таким образом звезда пришла к своему нынешнему размеру, не «съедая» 8 Ursae Minoris b