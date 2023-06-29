Найдена планета, которая не должна существовать

Расчеты показывают, что планеты, расположенные так близко к своим звездам, закручивались бы внутрь по спирали и были бы ими поглощены, что и должно было произойти раньше, учитывая нынешние размеры материнской звезды планеты. Так как же эта планета бросила вызов вероятности?

Исследователи предлагают, что, возможно, изначально система состояла из пары звезд с планетой на орбите. Когда одна звезда расширялась, она лишилась атмосферы, оставив после себя богатое гелием ядро.

В конце концов, меньшая звезда поглотила свою спутницу, что привело к синтезу гелия и прекращению расширения еще и меньшей звезды. Возможно, что именно таким образом звезда пришла к своему нынешнему размеру, не «съедая» 8 Ursae Minoris b