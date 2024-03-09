Найдена планета-океан, либо «огненная гиена»: ученые не могут определиться

Одна команда, возглавляемая профессором Никку Мадхусудханом из Кембриджского университета, считает, что нашла планету, полностью покрытую глубоким океаном под водородной атмосферой. Такая интерпретация основывается на отсутствии обнаруженного аммиака, который должен был бы поглощаться таким океаном. Однако вода здесь не будет приветливой — температура может превышать 100 °C из-за того, что планета находится в приливной зоне, одной стороной вечно обращенной к своей звезде.

Противоположного мнения придерживается канадская команда под руководством профессора Бьорна Беннеке из Монреальского университета. Они утверждают, что планета просто слишком горячая для жидкой воды, а потенциальная температура поверхности достигает 4 000°C. В этом случае TOI-270 d окажется скалистым миром, окутанным сверхкритической жидкостью — состоянием, когда газ и жидкость смешиваются, — состоящей из пара.

Обе команды согласны с тем, что атмосфера содержит метан, углекислый газ и дисульфид углерода, потенциальную молекулу биосигнатуры, но они предостерегают от поспешных выводов о наличии жизни. Необходимо получить больше данных, особенно для определения точного количества водяного пара.