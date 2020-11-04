Найдена планета с «адскими» условиями

Авторы новой работы, опубликованной в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, использовали компьютерную симуляцию, чтобы предсказать условия на планете K2-141b.

Около двух третей этой экзопланеты постоянно освещено. Она принадлежит к типу каменистых планет, которые вращаются очень близко к своей звезде. Температура поверхности на освещённой стороне составляет до 3000 градусов по Цельсию. А вот на тёмной стороне опускается до -200. Столь высокой температуры достаточно, чтобы камни на планете испарялись и становились частью атмосферы. На холодной стороне экзопланеты они «выпадают» в виде осадков.

Теперь учёным предстоит проверить правильность своих выводов с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба, который запустят в 2021 году.