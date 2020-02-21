Найдена планета с годом длительностью всего 18 часов

Звёздная система с планетой находится в созвездии Зайца. Учёные рассказали, что найденный объект довольно редкий. Среди нескольких сотен горячих юпитеров, открытых за последние годы, насчитывается только семь планет с орбитальным периодом меньше дня.

Горячий юпитер — это обозначение для газового гиганта, который находится довольно близко к звезде. Из-за это температура на планетах такого типа может составлять более тысячи градусов по Цельсию.

Недавно открытая планета — самый близкий к звезде горячий юпитер. Она удалена от Земли на расстояние в более чем тысячу световых лет. Эта планета по размерам и массе лишь примерно на треть уступает нашему Солнцу. Она находится на расстоянии в 2,5 млн километра от своей звезды, и потому совершает один оборот вокруг неё за 18 часов. В скором времени орбитальный период планеты может стать ещё короче.