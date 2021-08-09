Найдена причина бессимптомного течения COVID-19

Коронавирусов известно множество видов. Тот, что вызвал пандемию, называется SARS-CoV-2. Чтобы понять, как другие коронавирусы могут влиять на течение COVID-19, учёные проанализировали образцы крови 578 медицинских работников.

У 16,4% участников были антитела к SARS-CoV-2. Затем учёные выбрали 33 человека, которые переболели COVID-19 и посмотрели у них уровни антител к другим коронавирусам. Как выяснилось, у тех людей, кто перенёс ковид незаметно, были выше титры антител к другим коронавирусам.

Учёные сделали вывод, что «левые» антитела могут защищать при заражении SARS-CoV-2 и облегчать болезнь.