Найдена причина бессимптомного течения COVID-19

Наука и технологии
Сегодня в 15:43
Найдена причина бессимптомного течения COVID-19Помогать могут другие антитела
Учёные обнаружили, что антитела к другим коронавирусам могут быть эффективны против того, который вызывает COVID-19. Возможно, именно они — фактор бессимптомного течения болезни.
Коронавирусов известно множество видов. Тот, что вызвал пандемию, называется SARS-CoV-2. Чтобы понять, как другие коронавирусы могут влиять на течение COVID-19, учёные проанализировали образцы крови 578 медицинских работников.
У 16,4% участников были антитела к SARS-CoV-2. Затем учёные выбрали 33 человека, которые переболели COVID-19 и посмотрели у них уровни антител к другим коронавирусам. Как выяснилось, у тех людей, кто перенёс ковид незаметно, были выше титры антител к другим коронавирусам.
Учёные сделали вывод, что «левые» антитела могут защищать при заражении SARS-CoV-2 и облегчать болезнь.