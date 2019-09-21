Найдена причина опьянения без алкоголя

Свою работу учёные опубликовали в журнале Cell. Они изучали неалкогольную жировую болезнь печени, пытаясь выяснить, что её вызывает. Вообще-то, здоровая печень человека почти не содержит жировой ткани. Последняя образуется там под влиянием различных факторов, например, из-за злоупотребления алкоголем. Но врачам были известны случаи, когда заболеванием страдали абсолютные трезвенники.

Впервые бактерию Klebsiella pneumonia заподозрили в причастности к жировой болезни печени после одного странного случая: у непьющего пациента наблюдались такие показатели, будто перед каждый обследованием он выпивал по 15 стопок виски. Позже в кале мужчины нашли вышеупомянутые бактерии, причём их количество превышало нормальное в 900 раз.

Китайские учёные решили провести масштабное исследование проблемы. Они сравнили показатели 43 больных неалкогольной жировой болезнью печени и 48 здоровых. Как оказалось, у 60% больных содержание Klebsiella pneumonia в кишечнике было повышенным.

Эти бактерии могут попасть в организм человека из окружающей среды и производить там алкоголь. Причём в таких огромных количествах, которых не ожидали даже учёные. К счастью, по мнению исследователей, носители бактерий не так часто встречаются людям в повседневной жизни.