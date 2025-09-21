Найдена причина появления гигантского подводного кратера под Северным морем

Кратер имеет диаметр около 3,2 км и окружен зоной из 19 км с круговыми трещинами. Первое открытие произошло в 2002 году, но долгое время ученые спорили о его происхождении: некоторые считали, что это обычное геологическое движение соляных пластов.

Новое исследование под руководством седиментолога Уйсдиана Николсона из Университета Хериот-Ватт с использованием сейсмической съемки, анализа образцов и численных моделей подтверждает гипотезу об астероидном ударе.