Найдена причина роста микропластика в пресной воде по всему миру

Исследователи ожидали, что уровень микропластика будет коррелировать с плотностью населения или освоенностью территории, но такой связи не обнаружили. Удивительно, что накопление микропластика возросло до 2010 года, а затем слегка снизилось до 2020 года, возможно, благодаря усилиям по переработке, хотя необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этой информации.

Океанограф Рэймонд Наджар, соавтор исследования, предполагает, что эти результаты могут помочь разрешить «парадокс пропавшего пластика», при котором в океанах обнаруживается значительно меньше пластика, чем предполагается.