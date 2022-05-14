Наука и технологии
Вчера в 22:37
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Найдена причина «синдрома Войны в Персидском заливе»

Учёные не могли определить её 30 лет
Многие ветераны войны в Заливе, которая случилась почти 30 лет назад, впоследствии жаловались на странные симптомы. Это и когнитивные проблемы, и сыпь, и гипертония, и снижение координации, и диарея, и хроническая усталость, и боль в мышцах. Теперь учёные установили, что могло стать причиной такого состояния.
Найдена причина «синдрома Войны в Персидском заливе»

Исследователи заявили, что военные пострадали от применения нервно-паралитического газа зарина. Вещество попало в воздух в результате бомбардировок иракских тайников с химическим оружием.

Обычно зарин смертелен, но ведущий исследователь доктор Роберт Хейли из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета предположил, что в Ираке концентрация газа в воздухе была невелика. Это позволило военным выжить.

Учёные также выяснили, что некоторые люди генетически были более подвержены отравлению зарином. Ключевым здесь оказался ген PON1, который играет важную роль в расщеплении токсичных химических веществ в организме.

По оценкам Королевского британского легиона, до 33 тысяч британских военнослужащих страдают от различных симптомов, в том числе хронической усталости, болей в суставах, проблем с памятью и речью.

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