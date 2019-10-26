Найдена причина слепоты в пожилом возрасте

В основном, слепота у людей старше 55 лет развивается из-за поражения сетчатки глаза, которое называется макулодистрофией. Макула же, или «жёлтое пятно», — это область наибольшей остроты зрения на сетчатке глаза. Иногда под ней начинают аномально расти кровеносные сосуды. Приостановить это можно регулярными инъекциями в глаз. Также макулу повреждает накопление в ней жёлтых отложений. Лечить такую форму макулодистрофии можно только с помощью витаминных добавок. Впрочем, эти методы не помогают полностью избежать потери зрения.

В недавнем исследовании учёные смогли создать всеобъемлющий атлас сетчатки глаза человека. Оказалось, что гены, связанные с развитием макулодистрофии, влияют преимущественно на глиальные, сосудистые клетки и колбочки. То есть, исследователи наконец узнали, где именно возникают повреждения.

Данное открытие в будущем поможет разработать новые методы лечения возрастной макулодистрофии.