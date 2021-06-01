Наука и технологии
Сегодня в 17:42
Найдена причина трети смертей в летний периодЭто связано с глобальным изменением климата
Учёные проанализировали уровни смертности и температуру в самые жаркие месяцы в разных городах мира. Это доказало негативное влияние излишнего тепла на здоровье человека.
Исследователи, о работе которых пишет «N+1», собрали данные за 1991-2018 годы. Их интересовала общая смертность и температура в три самых жарких месяца года.
Учёные выяснили, что около 37% всех смертей в летний период были связаны с потеплением климата. Больше всего этот эффект наблюдался в Эквадоре, Колумбии и Юго-Восточной Азии. Потепление климата же связано с деятельностью человека.
Исследователи предупредили о необходимости разработать эффективные программы, предотвращающие изменения климата. Стоит отметить, что исследование не охватило территории России, стран Восточной Европы, Африки и Южной Азии.