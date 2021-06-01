Исследователи, о работе которых пишет «N+1», собрали данные за 1991-2018 годы. Их интересовала общая смертность и температура в три самых жарких месяца года.

Учёные выяснили, что около 37% всех смертей в летний период были связаны с потеплением климата. Больше всего этот эффект наблюдался в Эквадоре, Колумбии и Юго-Восточной Азии. Потепление климата же связано с деятельностью человека.

Исследователи предупредили о необходимости разработать эффективные программы, предотвращающие изменения климата. Стоит отметить, что исследование не охватило территории России, стран Восточной Европы, Африки и Южной Азии.