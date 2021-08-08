Найдена рыба с человеческими зубами

Эту рыбу называют овцеголовой (Archosargus probatocephalus). Она обычно плавает вдоль Атлантического побережья, от Нью-Йорка до Бразилии. Рыба может вырастать до 91 сантиметра в длину. Она питается устрицами, моллюсками, ракообразными и растениями. То есть рыбу можно назвать всеядной, как и человека.

Как правило, у Archosargus probatocephalus встречаются три ряда коренных зубов на верхней челюсти и два ряда на нижней челюсти. Зубы у рыбы даже покрыты эмалью.

Специалисты говорят, что бояться таких рыб не надо. Можно даже спокойно плавать рядом с ними.