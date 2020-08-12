Найдена самая быстрая в галактике звезда

Учёные из Института физики Кельнского университета анализировали данные с инфракрасного спектрографа SINFONI и инструмента NACO, которые установлены на телескопе Very Large Telescope в Чили. В итоге они обнаружили пять новых звёзд S-класса.

Среди них нашлась самая близкая к чёрной дыре, что расположена в центре галактики, звезда. Она совершает оборот вокруг чёрной дыры за 7,6 года. Звезда подходит к центральному объекту на расстояние в 144 астрономические единицы (одна астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца).

Также среди новых звёзд нашли самую быструю. Она тоже обращается вокруг чёрной дыры со скоростью 24 тысячи километров в секунду.