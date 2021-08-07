Найдена самая маленькая планета

Систему назвали L 98-59. Она находится довольно недалеко от Земли по космическим меркам — всего в 35 световых годах. Анализ данных с телескопа показал, что эта система может состоять из пяти планет, а не из трёх, как считалось ранее.

Если пятая планета существует, её масса примерно в два с половиной раза больше массы Земли. Скорее всего, это каменная планета. Кроме того, она расположена от звезды на таком расстоянии, что на планете может находиться вода в жидком состоянии. Объекту требуется всего 23 дня, чтобы совершить полный оборот вокруг своего солнца.

А вот ещё одна планета системы весит меньше половины Земли. Таким образом, это самая маленькая подтверждённая экзопланета, обнаруженная на сегодняшний день.