Найдена самая маленькая рептилия в мире

Это новый вид хамелеона. Его назвали Brookesia nana. Интересно то, что рептилию хоть и открыли только что, она уже находится на грани исчезновения. Хамелеон Brookesia nana обитает в горных лесах. Но они уменьшаются из-за сельскохозяйственной деятельности человека.

Учёные знают немало подобных видов хамелеонов. Однако исследователи считают, что их существует ещё больше, просто таких маленьких рептилий тяжело найти.