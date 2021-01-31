Наука и технологии
Сегодня 17:00
Найдена самая маленькая рептилия в мире
Всего 13,5 мм в длину
На Мадагаскаре нашли самую маленькую рептилию в мире. Длина её тела составляет всего 13,5 мм.
Это новый вид хамелеона. Его назвали Brookesia nana. Интересно то, что рептилию хоть и открыли только что, она уже находится на грани исчезновения. Хамелеон Brookesia nana обитает в горных лесах. Но они уменьшаются из-за сельскохозяйственной деятельности человека.
Учёные знают немало подобных видов хамелеонов. Однако исследователи считают, что их существует ещё больше, просто таких маленьких рептилий тяжело найти.
Отмечается, что самки Brookesia nana чуть больше самцов — длина их тела составляет 19,2 мм. У самцов наблюдаются на удивление крупные половые органы — парные геминопенисы. Длина каждого из них в вывернутом состоянии равна 2,5 мм.