Найдена скрывающаяся в нашей собственной галактике монструозная черная дыра

Присутствие BH3 было обнаружено миссией Gaia Европейского космического агентства, которая отслеживает движение звезд. Gaia обнаружила необычное «колебание» звезды, расположенной на расстоянии около 2 000 световых лет от нас. Оказалось, что это колебание вызвано гравитационным притяжением невидимого компаньона — самой черной дыры.

BH3 — это не только самая массивная звездная черная дыра в Млечном Пути, но и вторая по близости к Земле черная дыра. Такая близость делает ее еще более интересным открытием для астрономов.

Чтобы подтвердить массу черной дыры, команда использовала данные телескопа VLT и других наземных обсерваторий. Изучив свойства колеблющейся звезды, они смогли точно рассчитать массу BH3.

Астрономы предполагают, что очень массивные черные дыры могут образовываться в результате коллапса звезд с низким содержанием элементов тяжелее водорода и гелия (бедные металлами звезды). Такие звезды теряют меньше массы за время своей жизни, оставляя после себя больше материала для формирования сверхмощной черной дыры после смерти.

Открытие бедной металлами звезды-компаньона BH3 стало первым прямым доказательством этой теории. Поскольку звезды в парах обычно имеют схожий состав, отсутствие металлов у компаньона позволяет предположить, что коллапсировавшая звезда, сформировавшая BH3, также была бедна металлами, как и предсказывалось.

Важность этого открытия побудила исследовательскую группу опубликовать свои выводы в журнале Astronomy & Astrophysics до официального выхода данных Gaia, запланированного на конец 2025 года. Ранний доступ позволит другим астрономам сразу же приступить к изучению BH3.