Найдена слабость людей, которую могут использовать роботы

В исследовании участвовали 50 добровольцев и один робот. Он мог разговаривать с ними и использовать невербальные сигналы коммуникации. Роботом дистанционно управлял оператор.

Сначала андроида разместили у здания, в которое можно было войти только после идентификации личности. У людей специальный пропуск был, а вот у робота — нет. поэтому он просил участников эксперимента пропустить его вслед за собой в контролируемое помещение.

На это согласились 40% испытуемых. С большей охотой люди пропускали робота в помещение, если он был замаскирован под доставщика пиццы.

Во втором эксперименте андроид беседовал с людьми и пытался узнать у них конфиденциальную информацию, которую затем можно было использовать во вред. Не выдал свои данные лишь один испытуемый.

Исследователи доказали, что люди слишком доверяют автоматизированным системам и пренебрегают элементарными правилами кибербезопасности.