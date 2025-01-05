Найдена старейшая эволюционную гонка вооружений возрастом 517 миллионов лет

Опубликовано 05 января 2025, 18:001 мин.
Найдена старейшая эволюционную гонка вооружений возрастом 517 миллионов летОбнаружена в окаменелостях
Исследователи обнаружили самый древний из известных примеров эволюционной гонки вооружений в окаменелостях, которым 517 миллионов лет. Эта битва «хищник-жертва» происходила в океане над современной Южной Австралией с участием небольшого панцирного животного, относящегося к брахиоподам, и неизвестного хищника, способного пробить его раковину.
Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, возглавил Рассел Бикнелл из Американского музея естественной истории. Команда проанализировала более 200 окаменелых раковин раннекембрийского вида Lapworthella fasciculata. Многие из этих крошечных раковин, размером с песчинку, имели следы проколов, сделанных, вероятно, мягкотелым хищником — моллюском или червем.
Окаменелости показали увеличение толщины раковины с течением времени, что говорит о том, что жертва выработала более прочную раковину в качестве защиты. В свою очередь, хищник разработал более эффективные способы пробивать эти укрепленные раковины, что стало «ярким примером эволюционной гонки вооружений».