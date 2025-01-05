Найдена старейшая эволюционную гонка вооружений возрастом 517 миллионов лет

Окаменелости показали увеличение толщины раковины с течением времени, что говорит о том, что жертва выработала более прочную раковину в качестве защиты. В свою очередь, хищник разработал более эффективные способы пробивать эти укрепленные раковины, что стало «ярким примером эволюционной гонки вооружений».