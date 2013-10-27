Найдена страница Google с данными отслеживания всех покупок пользователей

На страницу «Покупки» можно перейти по этой ссылке. Сами пользователи имеют к ней доступ, и Google утверждает, что данные остаются конфиденциальными. Однако журналист CNBC заявил, что удаление данных затруднено, а отключить отслеживание покупок практически невозможно. Информация при этом собирается алгоритмом из учётной записи электронной почты Gmail.

Представитель Google сообщил, что данные о покупках сохраняются только для удобства пользователей, чтобы они могли видеть в одном месте все приобретения и подписки. Компания снова отметила, что не передаёт информацию рекламодателям.