Найдена связь между биологическими часами и риском старческого слабоумия

Исследователи раскрыли возможный механизм, связывающий нарушения циркадных ритмов и накопление белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Циркадные ритмы — это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. А болезнь Альцгеймера считается наиболее распространённой формой деменции, или старческого слабоумия. Связана с накоплением амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в тканях мозга.

Проблемы со сном могут нарушить циркадные ритмы. У организма будет меньше времени на очистку мозга от «отходов», которые накапливаются в течение дня. В новом исследовании учёные изучили иммунные клетки, называемые макрофагами, они поглощают дефектные белки, в том числе. Оказалось, что иммунные клетки начинают хуже работать, если циркадные ритмы нарушаются.

Прошлые исследования также показали, что всего одна ночь плохого сна приводит к увеличению количества «отходов» в мозге.