Найдена связь между частотой секса и использованием эмодзи

Учёные под руководством Аманды Гессельман (Amanda Gesselman) из университета Индианы в Блумингтоне провели два опроса. В первом участвовали 5327 американцев. Они рассказали исследователям, как часто используют эмодзи и смайлики в переписке, и какой смысл в них вкладывают, когда общаются с потенциальным романтическим партнёром. Также участники сообщили о количестве первых свиданий и частоте сексуальных контактов за прошедший год.

Проанализировав ответы, учёные нашли положительную связь между использованием эмодзи и количеством первых свиданий и сексуальных контактов.

Второй опрос исследователи провели, чтобы проверить результаты первого. Вдобавок к старым вопросам учёные спрашивали о количестве вторых свиданий и подробностях каждого из них. Результаты опроса подтвердили связь между частым использованием эмодзи и вероятностью секса и поцелуя после первого свидания.

Стоит отметить, что учёные не уточняли у участников, какие именно эмодзи они использовали.