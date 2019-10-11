Найдена связь между экономическим состоянием страны и количеством суицидов

Об этом говорится в работе исследователей из Бристольского университета в Великобритании. Опубликована она в журнале PLOS Medicine.

Около 800 000 самоубийств происходит ежегодно, и 76% из них в странах, население которых имеет низкий или средний доход. Такие данные учёные получили, проанализировав 112 исследований о суицидах. Они также обнаружили, что 58% самоубийств совершают люди с психическими расстройствами.

При этом основным способом профилактики суицидов является лечение расстройств. И хоть бедные страны данную практику применяют, видимо, существуют куда более сильные факторы.

Учёные считают, что профилактика самоубийств должна включать в себя такие меры, как сокращение доступа населения к смертельным средствам, устранение бедности, домашнего насилия и алкоголизма.