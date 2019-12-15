Найдена связь между электронными сигаретами и повышенным риском рака

Учёные заявили, что вероятность развития болезней лёгких у курильщиков электронных сигарет увеличивается на треть. Причём связь сохраняется и после контроля потребления табака. Исследователи пришли к выводу, что устройства вредны сами по себе.

Наиболее высок риск у тех людей, которые комбинируют обычные сигареты с электронными испарителями.

Напомним, недавно в США прокатилась волна смертельных случаев среди вейперов. Врачи предполагали, что причиной тому могли стать ядовитые химические пары.