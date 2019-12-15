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Найдена связь между электронными сигаретами и повышенным риском рака
А также астмой, бронхитом и эмфиземой лёгких
Электронные сигареты позиционируются производителями как более безопасные по сравнению с обычными. Однако новое исследование учёных из Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что вейпинг ассоциирован с повышенным риском развития болезней лёгких: астмы, бронхита, эмфиземы и даже рака.
Учёные заявили, что вероятность развития болезней лёгких у курильщиков электронных сигарет увеличивается на треть. Причём связь сохраняется и после контроля потребления табака. Исследователи пришли к выводу, что устройства вредны сами по себе.
Наиболее высок риск у тех людей, которые комбинируют обычные сигареты с электронными испарителями.
Напомним, недавно в США прокатилась волна смертельных случаев среди вейперов. Врачи предполагали, что причиной тому могли стать ядовитые химические пары.