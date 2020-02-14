Найдена связь между количеством половых партнёров и вероятностью заболеть раком

К такому выводу пришла международная группа учёных из Университетского колледжа Лондона, Венского медицинского университета и других исследовательских организаций.

Авторы работы использовали данные британского лонгитюдного исследования старения ELSA, начавшегося в 2002 году. К 2013 году в рамках этого исследования свыше 5700 человек отчитались о количестве половых партнёров за жизнь.

Исследователи увидели, что чем больше любовников было у человека, тем чаще он пил и курил, а также чаще занимался физкультурой. Также они обнаружили, что у женщин, которые имели более десяти партнёров, риск развития рака был на 91% выше, чем у тех, кто имел лишь одного партнёра.

Что касается мужчин, то у тех, кто имел 2-4 сексуальных партнёра, вероятность заболеть раком оказалась выше на 57%, чем у тех, кто сообщил об одном партнёре или его отсутствии.

Авторы работы отметили, что «рост риска развития рака может наблюдаться за счёт тех его видов, которые связаны с инфекциями, передаваемыми половым путём».