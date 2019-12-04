Найдена связь между курением марихуаны и раком яичек

Метаанализ учёные опубликовали в журнале JAMA Network Open. Авторы работы сопоставили данные 25 исследований, проведённых в период с 1973 по 2018 год.

Стоит отметить, что помимо психоактивного влияния каннабиса, при сжигании курительных смесей из него образуется дым, который является канцерогеном. Поэтому учёные сосредоточили внимание на вероятности развития рака лёгких и полости рта. Однако они ещё и изучили рак яичек. И оказалось, что самая сильная связь прослеживается именно с данным видом заболевания.

Исследователи выяснили, что у тех людей, кто употреблял каннабис ежедневно на протяжении десяти лет, риск развития рака яичек повышался на 36%.

Причины связи учёные пока не смогли объяснить, необходимы дальнейшие исследования вопроса.