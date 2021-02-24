Найдена связь между месяцем рождения человека и его болезнями

Для того, чтобы выяснить это ученые привлекли порядка 30 тысяч добровольцев, которые имели определенные проблемы со здоровьем. Они установили, что повышенный уровень холестерина зачастую бывает у людей, рожденных в октябре. В то же время, дети, которые родились осенью имеют предрасположенность к астме, тогда как у рожденных на стыке лета и осенью часто встречается болезни щитовидной железы.

Нескольким ранее мы писали об исследовании ученых, в рамках которого был выявлен способ борьбы с мигренью. Речь о физических нагрузках.