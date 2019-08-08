Найдена связь между отношением к жизни и качеством сна

Учёные изучили данные 3548 человек в возрасте 32-51 года. Все они проходили в 2000-2001 годах психологическое тестирование. Так исследователи определяли их мировоззрение. Также люди рассказывали учёным о том, хорошо ли они спят. Авторы исследования сверили данные между собой и обнаружили связь между хорошим качеством сна и оптимизмом.

Шансы оптимистов хорошо выспаться оказались на 31% выше, чем у пессимистов. Учёные считают, что пытаться объяснить данные результаты пока рано. Нужны дополнительные исследования. Тем не менее, они предположили, что «оптимисты с бóльшей вероятностью будут активно преодолевать трудности и интерпретировать вызывающие стресс события в более позитивном ключе, нежели пессимисты. Поэтому их меньше мучает беспокойство и мысли о причинах случившегося, когда они засыпают».