Найдена связь между продолжительностью жизни россиян и президентскими выборами

Пики прироста ожидаемой продолжительности жизни пришлись, например, на 2007, 2011 и 2017 годы. Так в эти периоды прирост показателя достигал 0,8–0,9 года, а затем снижался в два или четыре раза.
РБК
Росстат ответил журналистам, обнаружившим странную закономерность, что никакой корреляции ожидаемой продолжительности жизни с выборами нет. Такие колебания совершенно случайны. Повлиять на продолжительность жизни могут погодные условия, например, волны холода или жары, а также рост распространённости инфекционных заболеваний.
Эксперт по политической демографии рассказал РБК, что гипотеза о связи ожидаемой продолжительности жизни от президентских выборов имеет право на существование, но её необходимо тщательно проверить. Например, сравнить ситуацию в России с ситуацией в других странах со схожим политическим режимом. В любом случае, смысла во влиянии властей на показатель продолжительности жизни эксперт не видит.