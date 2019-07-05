Найдена связь между продолжительностью жизни россиян и президентскими выборами

Росстат ответил журналистам, обнаружившим странную закономерность, что никакой корреляции ожидаемой продолжительности жизни с выборами нет. Такие колебания совершенно случайны. Повлиять на продолжительность жизни могут погодные условия, например, волны холода или жары, а также рост распространённости инфекционных заболеваний.

Эксперт по политической демографии рассказал РБК, что гипотеза о связи ожидаемой продолжительности жизни от президентских выборов имеет право на существование, но её необходимо тщательно проверить. Например, сравнить ситуацию в России с ситуацией в других странах со схожим политическим режимом. В любом случае, смысла во влиянии властей на показатель продолжительности жизни эксперт не видит.