Найдена связь между размером мозга и зевками

Кратко об исследовании, опубликованном в Communications Biology, пишет «РИА Новости». Учёные провели эксперимент с 55 видами млекопитающих и 46 видами птиц. Всего им удалось отследить 1291 зевок.

В итоге учёные увидели, что чем больше был мозг, чем больше нейронов насчитывалось, тем более продолжительным был зевок.

Исследователи пришли к выводу, что больший по размеру мозг имеет более высокие потребности в термолизе. Его температура частично определяется выделением тепла из-за активности нейронов. Учёные также увидели, что продолжительность зевка животных больше, чем у птиц. Дело в более высокой температуре тела.