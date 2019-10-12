Найдена связь между ростом человека и риском развития диабета

Исследователи из Германии обнаружили связь между ростом и риском развития диабета второго типа. Именно этот тип — инсулиннезависимый — часто является результатом избыточного веса и отсутствия физической активности.

Учёные изучили данные 2600 человек в возрасте от 35 до 65 лет. Исследователей интересовала информация о здоровье участников, их весе, росте, а также высоте в сидячем положении. Стоит отметить, что за средний рост учёные принимали 176 сантиметров для мужчин и 164 сантиметра для женщин.

Исследование показало, что каждые 10 сантиметров прибавки в росте снижают риск развития диабета на 41% для мужчин и на 33% для женщин.

Учёные не понимают до конца, чем обоснована связь, но предполагают, что причиной тому может быть разница в содержании жира в печени. У высоких людей этот показатель, как правило, ниже.