Найдена связь между употреблением алкоголя и старческим слабоумием

В исследовании учёных говорится не просто об умеренном потреблении, а о настоящем пьянстве. Связь между этим и риском развития деменции сильна. А вот что касается редкого употребления алкоголя, то строгой корреляции установить не удаётся.

Сложность в том, что исследователи изучали людей в возрасте. И многие из них являются трезвенниками, хотя в прошлом алкоголь употребляли. Это усложняет анализ воздействия спиртных напитков на мозг.

В целом, учёные склоняются к тому, что наибольшее влияние на риск развития деменции оказывает образ жизни людей в среднем возрасте.

Напомним, недавно Минздрав дал рекомендации по суточной норме употребления алкоголя. Для женщин она равна 200 миллилитрам вина в день, а для мужчин — примерно 900 миллилитрам пива.