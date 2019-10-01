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Найдена связь между употреблением алкоголя и старческим слабоумием
Речь о настоящем пьянстве
Американские исследователи выяснили, что употребление алкоголя в старшем возрасте связано с риском развития старческого слабоумия, или деменции.
В исследовании учёных говорится не просто об умеренном потреблении, а о настоящем пьянстве. Связь между этим и риском развития деменции сильна. А вот что касается редкого употребления алкоголя, то строгой корреляции установить не удаётся.
Сложность в том, что исследователи изучали людей в возрасте. И многие из них являются трезвенниками, хотя в прошлом алкоголь употребляли. Это усложняет анализ воздействия спиртных напитков на мозг.
В целом, учёные склоняются к тому, что наибольшее влияние на риск развития деменции оказывает образ жизни людей в среднем возрасте.
Напомним, недавно Минздрав дал рекомендации по суточной норме употребления алкоголя. Для женщин она равна 200 миллилитрам вина в день, а для мужчин — примерно 900 миллилитрам пива.
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