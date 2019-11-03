Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Данную статью опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B. В исследовании участвовали 3140 человек из 28 стран мира. Учёные узнали, верят ли они в злых духов, в том числе в дьявола. После этого авторы работы сравнили результаты опроса с данными о распространённости инфекционных болезней в этих 28 странах.

Обнаружилась корреляция между распространённостью болезней и популярностью подобных верований в обществе. Учёные предположили, что связь объясняется уверенностью людей в причастность злых сил к болезням. По сути вера в дьявола стала адаптивным преимуществом, благодаря которому люди могли эффективнее бороться с эпидемиями.

Стоит отметить, что корреляция не равна причинно-следственной связи. Выводы учёных кажутся слегка надуманными, так как религиозные представления появились в обществах достаточно давно, ещё до известных и задокументированных эпидемий.