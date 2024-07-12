Найдена удивительно сохраненная хромосомная структура в замерзшей коже мамонта

Вопреки ожиданиям, когда фрагментация ДНК обычно мешает подобным исследованиям, образцы мамонта из вечной мерзлоты показали сохранность хромосомных характеристик вплоть до мельчайших деталей. В ходе исследования, используя данные о связанных фрагментах ДНК, удалось реконструировать часть генома мамонта, подчеркнув сходство с современными слонами и выявив специфические адаптации в активности генов, связанных с производством волос и другими биологическими функциями.

Полученные результаты не только углубляют наше понимание генетики мамонтов, но и демонстрируют потенциал сохранения древних структур ДНК в замороженной среде. Это исследование открывает возможности для дальнейшего изучения эволюционной биологии и генетического наследия вымерших видов, пишут ученые.