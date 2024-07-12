Наука и технологии
Опубликовано 12 июля 2024, 20:44
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Найдена удивительно сохраненная хромосомная структура в замерзшей коже мамонта

Спасибо Hi-C
Опубликованное недавно исследование показало, что хромосомная структура древних мамонтов, сохранившаяся в замороженной коже, остается удивительно целой, несмотря на тысячелетия. Используя передовую технику под названием Hi-C, исследователи смогли составить карту хромосомных взаимодействий в ДНК мамонта, проливая свет на то, как эти вымершие млекопитающие регулировали ключевые гены.
Найдена удивительно сохраненная хромосомная структура в замерзшей коже мамонта
© Ferra

Вопреки ожиданиям, когда фрагментация ДНК обычно мешает подобным исследованиям, образцы мамонта из вечной мерзлоты показали сохранность хромосомных характеристик вплоть до мельчайших деталей. В ходе исследования, используя данные о связанных фрагментах ДНК, удалось реконструировать часть генома мамонта, подчеркнув сходство с современными слонами и выявив специфические адаптации в активности генов, связанных с производством волос и другими биологическими функциями.

Полученные результаты не только углубляют наше понимание генетики мамонтов, но и демонстрируют потенциал сохранения древних структур ДНК в замороженной среде. Это исследование открывает возможности для дальнейшего изучения эволюционной биологии и генетического наследия вымерших видов, пишут ученые.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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