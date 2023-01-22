Найдена вызывающее иммунодефицит и грибковую пневмонию мутация

Открытие поможет выявить людей, которые являются носителями этой врожденной ошибки иммунитета (IEI) - генетических дефектов, характеризующиеся повышенной восприимчивостью к инфекционным заболеваниям, аутоиммунитету, противовоспалительным расстройствам, аллергии и, в некоторых случаях, раку.

В данном случае изучалась мутация в гене белка IRF4, транскрипционного фактора, который играет ключевую роль в развитии и функционировании лейкоцитов В и Т, а также других иммунных клеток.

Консорциум выявил семь пациентов из шести неродственных семей с четырех континентов с глубоким комбинированным иммунодефицитом, у которых наблюдались рецидивирующие и серьезные инфекции, включая пневмонию, вызванную грибком Pneumocystis jirovecii. У каждого пациента была одна и та же мутация в ДНК-связывающем домене IRF4. Обширное фенотипирование клеток крови пациентов выявило аномалии иммунных клеток, связанные с заболеванием, включая нарушение созревания В-клеток, продуцирующих антитела, и снижение выработки Т-клетками цитокинов, борющихся с инфекцией.

Исследователи также обнаружили, что мутация имеет "мультиморфный" эффект, пагубно влияющий на активацию и дифференциацию иммунных клеток.