Наука и технологии
Сегодня 19:46
Найдена замена для физических кнопок на смартфонах
Не так уже неожиданно
СМИ обратили внимание на разработку компании UltraSense — крошечный ультразвуковой сенсор, который сможет заменить в будущем физические кнопки на смартфонах.
С помощью сенсоров в «кнопку» можно превратить практически любой материал, не только стекло и металл, но и даже дерево. Причём толщина материала не имеет значения. В UltraSense также заявляют, что сенсор может определять силу нажатия. Если это так, то производители смартфонов могли бы сделать «кнопки» многофункциональными.
Журналисты указывают, что отказ от физических кнопок и переход на ультразвуковые датчики, может помочь производителям устройств сосредоточиться на создании действительно защищённых аппаратов. Ведь можно будет не делать отверстий в корпусе.
Пока ни одна компания не представила прототип смартфона с такими сенсорами. Поэтому, скорее всего, в ближайшем времени мы новинок не увидим.