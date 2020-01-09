Найдена замена для физических кнопок на смартфонах

С помощью сенсоров в «кнопку» можно превратить практически любой материал, не только стекло и металл, но и даже дерево. Причём толщина материала не имеет значения. В UltraSense также заявляют, что сенсор может определять силу нажатия. Если это так, то производители смартфонов могли бы сделать «кнопки» многофункциональными.

Журналисты указывают, что отказ от физических кнопок и переход на ультразвуковые датчики, может помочь производителям устройств сосредоточиться на создании действительно защищённых аппаратов. Ведь можно будет не делать отверстий в корпусе.

Пока ни одна компания не представила прототип смартфона с такими сенсорами. Поэтому, скорее всего, в ближайшем времени мы новинок не увидим.