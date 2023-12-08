Найденное окаменелое растение оказались… черепахой

В 1950-х годах колумбийский священник Падре Густаво Уэртас собрал, как он считал, листья исчезнувшего растения Sphenophyllum colombianum. Но сегодня исследователи открыли правду.

Окаменелости, которые сначала приняли за листья растений, оказались видоизмененными костями ребер и позвонками, формирующими панцирь черепахи. Названные «Turtwig» в честь персонажа Pokémon, эти древние детеныши черепах - редкая находка в мире палеонтологии.

Хотя падре Уэртас, возможно, неправильно оценил природу своих находок, эта путаница открыла увлекательное окно в разнообразные возможности доисторического прошлого Колумбии.