Найденное возле магазина гигантское насекомое оказалось жуком Юрского периода

“*Я шел в Walmart за молоком и увидел это огромное насекомое на боковой стороне здания", - сказал Майкл Скварла, директор лаборатории по идентификации насекомых Университета штата Пенсильвания. "Я подумал, что оно выглядит интересно, поэтому я положил его в руку и сделал остаток покупок, держа его между пальцами. Я вернулся домой, пришпилил его булавкой и забыл о нем почти на десять лет".

Осенью 2020 года, когда он преподавал онлайн-курс по биоразнообразию и эволюции насекомых, Скварла показывал студентам жука и вдруг понял, что это не то, о чем он думал вначале.

Он и его студенты выяснили, что насекомое было не тем, чем его обозначали, и на самом деле это была “суперредкая гигантская златоглазка". Четким показателем такой идентификации был размах крыльев жука.