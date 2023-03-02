Найденное возле магазина гигантское насекомое оказалось жуком Юрского периода

Найденное возле магазина гигантское насекомое оказалось жуком Юрского периодаО чем никто не догадывался 10 лет
Гигантский жук, который привлек внимание ученого, когда он заходил в магазин в 2012 году, и которого он в итоге забрал домой, оказался редким летающим насекомым юрского периода. Об этом стало известно лишь спустя 10 лет.
Фото: PennState
“*Я шел в Walmart за молоком и увидел это огромное насекомое на боковой стороне здания", - сказал Майкл Скварла, директор лаборатории по идентификации насекомых Университета штата Пенсильвания. "Я подумал, что оно выглядит интересно, поэтому я положил его в руку и сделал остаток покупок, держа его между пальцами. Я вернулся домой, пришпилил его булавкой и забыл о нем почти на десять лет".
Осенью 2020 года, когда он преподавал онлайн-курс по биоразнообразию и эволюции насекомых, Скварла показывал студентам жука и вдруг понял, что это не то, о чем он думал вначале.
Он и его студенты выяснили, что насекомое было не тем, чем его обозначали, и на самом деле это была “суперредкая гигантская златоглазка". Четким показателем такой идентификации был размах крыльев жука.