Найденный археологами древнеримский горшок оказался переносным туалетом

Исследователи из Кембриджского университета и Университета Британской Колумбии проанализировали остатки в одном из таких керамических горшков и идентифицировали яйца кишечных паразитических червей, обычно встречающихся в фекалиях, говорится в новой работе, опубликованной в журнале Archaeological Science Reports.

Это убедительное доказательство того, что горшок возрастом 1,5 тыс лет, о котором идет речь, скорее всего, использовался в качестве камерного горшка.

“Конические горшки этого типа были распространены довольно широко в Римской империи, и в отсутствие других доказательств их часто определяли, как кувшины для хранения чего-либо”, - сказал соавтор работы Роджер Уилсон из Университета Британской Колумбии.

Сообщается, что многие из подобных горшков были найдены в общественных уборных или рядом с ними, что привело к предположению, что они могли использоваться в качестве камерных горшков, но до недавнего времени доказательств этой теории не было.